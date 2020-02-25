Атошники плачутся: На Украине к нам относятся как к животным

25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

В медицинских учреждениях Украины не хотят оказывать помощь пришедшим на приём бывшим и действующим военнослужащим ВСУ, прошедшим через так называемое АТО.

Об этом в эфире YouTube-канала «Я-UA ТВ» заявил глава ветеранской организации «Напалм» Мирослав Фарфанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ребят, которые обращались в военно-медицинскую комиссию, откровенно футболили, как какой-то хлам. Люди защищали страну, хотя бы выслушать, понять. Такое отношение к ребятам, как к какому-то мусору.

Они обращаются ко мне, чтобы я как киевлянин помог: «Слава, там в военно-медицинской комиссии есть хоть кто-то, чтобы хотя бы проконсультироваться? Мы уже ходим полгода отбиваем пороги и нам ничего конкретного не говорят, нас вообще не рассматривают как каких-то людей, отношение как к животным» – рассказал бывший военнослужащий.

После чего он сообщил, что во время волн мобилизации на Украине хватали и отправляли в армию всех подряд, даже неспособных держать оружие, в результате чего реально в боевых действиях принимало участие меньше трети отправленных в Донбасс подразделений.

«Первая и вторая волна мобилизации – брали всех подряд, даже людей, которые не фигурально, не могли держать в руках оружие. Когда мы были на войне, постоянно пребывали на нуле. Никто не знал, что такое контузия, что она может за собой повлечь в будущем и конечно никто никогда не обращался к врачам.

Потому что, я скажу, реально воевали из батальона меньше половины, часть батальона это было тыловое обеспечение, часть была, честно говоря, просто аватарами [алкоголиками], с которыми ты не пойдешь никуда, только треть реально воевали» – резюмировал Фарфанюк.