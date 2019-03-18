АТОшники признали Майдан причиной войны в Донбассе

18.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Причиной начала войны в Донбассе был Майдан, в ходе которого приехавшие с Западной Украины националисты привели к власти новое агрессивное правительство.

Такое мнение в эфире YouTube-канала экс-АТОшника Александра Мединского высказал бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Тюльпан», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Началась война в Донбассе, как я считаю, с Майдана. Именно на Майдане, когда ребята с Западной Украины сюда подтянулись и стали выкрикивать свои антироссийские лозунги: «Кто не скачет, тот москаль», «Москалей на ножи». Понятно, что Донбасс взбунтовался по этому поводу и не захотел с такими правилами игры жить. Естественно, эти ребята привели к власти таких уродов, которые потом эти правила воплощали в жизнь и на Донбассе взбунтовались.

Поэтому, вместо того, чтобы решать эти вопросы договоренностями, выйти к этим взбунтовавшимся регионам, объясниться, это дело успокоить, господа, пришедшие на крови Майдана и работников полиции на Майдане к власти, ввели туда войска. Вот из-за этого началась война, все началось с Майдана», – резюмировал “Тюльпан”.

Данную точку зрения также поддержал сидевший рядом военнослужащий с позывным «Персей».