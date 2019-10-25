Атошники стали самой проблемной частью украинского общества

25.10.2019, Киев, Игорь Петров

Украине не нужны бывшие участники АТО, они предоставлены самим себе, а созданное прошлой властью министерство не решает их проблем.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим абсолютно стойкую картину, что именно участники [АТО] сохраняют за собой стойкую характеристику очень проблемной части украинского общества. Проблемной по объективным причинам, поскольку люди, отработав свой какой-то отведенный им отрезок времени, государству не очень нужны. Они предоставлены себе, при том, что идет падение всех показателей экономического и социального качество нашей жизни. Нас вчера в очередной раз объявили самой нищей страной Европы с самой низкой покупательной способностью», – отметил Шабовта.

«Государство Украина даже сейчас в лице министерства ветеранов абсолютно имитационно занимается проблемой. В этом движении от 1200 до 1500 организаций на 370 тысяч народу. Такое странное дробление. Такое впечатление, что это намеренно сделано чтобы масса участников АТО не могла сама организационно объединиться, выработать какие-то общие взгляды, вырабатывать свои какие-то нормативные видение предложения по своей же защите», – говорит эксперт

«Министерство ветеранов создано и продолжает находиться, как оно создавалось при Порошенко, в состоянии какой-то страной политической экзальтации. Более того, созданные во всех областях на сегодняшний день представительства этого министерства начали активную борьбу с теми ветеранскими организациями, которые традиционно существуют с советских времен», – сказал он.