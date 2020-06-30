АТОшники устроили коллективную голодовку под Офисом президента Украины

30.06.2020, Киев, Игорь Петров

У входа в Офис президента Украины пять человек проводят голодовку с требованием вернуть в СИЗО обвиняемых в убийстве активиста и боевика АТО Виталия Олешко (Сармата).

Голодающие намерены сидеть под стенами администрации Зеленского до выполнения их требований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, Виталий Олешко был ранен из пистолета 31 июля 2018 года в Бердянске и умер от полученной раны. В сентябре того же года полиция задержала подозреваемого организатора убийстваМихаила Сигиду.

16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата – 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата – Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший “торнадовец”.

Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд.

На скамье подсудимых – подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы – Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата. 29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых – Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

В начале июня 2020 года “побратимы” погибшего Виталия Олешко провели пикет у здания Офиса генерального прокурора, у Офиса президента. Они потребовали вернуть подозреваемых в убийстве в СИЗО.

Четыре человека заявили, что начинают голодовку, которую намерены продолжать, пока их требование не будет выполнено.