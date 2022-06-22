Атташе посольства США в Москве поглумился над символом СВО

22.06.2022  01:52 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Москва, Происшествия, Россия, США


Военно-морской атташе посольства США в Москве Дэйл Сэмуэл во время велопрогулки по столице сделал снимок, демонстрируя нецензурный жест в сторону символики спецоперации «Z».

Кадры с американцем распространились в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Фактически выходка дипломата подпадает под статью УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил».

Дэйл Сэмуэл известен также демонстрацией среднего пальца во время поездок по Москве в авто с дипломатическими номерами.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она намекнула на то, что американцу угрожает депортация.

 «Госдепу законы не писаны:Посольский десант сжигает мосты, Пока из Москвы все не высланы,   Используют палец, асфальт и столбы», – написала Захарова в своём тг-канале.

Российский политолог Сергей Марков также считает, что поведение атташе могут быть расценены однозначно.

«Сейчас в России многие считают, что военно-морской атташе представляет угрозу безопасности России. Потому что является психически неадекватным. Что еще можно от него ожидать?» – отметил Марков на своей странице.

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