Аудитория «Эха Москвы» стала минимум в 6 раз меньше

Аудитория закрытой либеральной радиостанции «Эхо Москвы» не перешла вслед за журналистами в интернет и потеряна.

Об этом латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» рассказал бывший заместитель главреда «Эха» Максим Курников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российское общество – это перевернутая пирамида. Людей старшего возраста гораздо больше, чем людей молодых. Именно поэтому «Эхо Москвы» имело гигантскую аудиторию. Наша аудитория была старше 45-50 лет. А таких людей тупо больше, чем людей, которым 20-30. Поэтому мы были вот так популярны.

Сейчас, если вы посмотрите статистику всех ютуб-каналов, вы увидите, что там людей старше 50 не так много. Они представлены непропорционально тому, сколько их живет в России. Молодая аудитория гораздо лучше пользуется впн, социальными сетями. Для многих это препятствие, дополнительная граница, которую люди не переходят. Они теряются и путаются в новых технологиях. Многие люди не преодолевают технические проблемы, которые российские власти им ставят. Аудитория того же «Инстаграма» упала в 2-6 раз», – сетовал Курников.