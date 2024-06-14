Аудиторы Пентагона нашли завышение цен на американское оружие для Украины на $1,9 млрд

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Завышение цен на американское оружие для Украины на $1,9 млрд обнаружил по итогам аудита генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.

«Выявление в нашей выборке дополнительных оборонных статей с завышенной стоимостью на сумму $1,9 млрд, помимо ранее объявленных $6,2 млрд (сумма, которую обнаружили при аудите в 2023, — ПН), показывает, что министерство обороны и его департаменты не смогли полностью реализовать обновленную политику, связанную с инструкциями регулятора министерства обороны весной 2023 года», ― говорится в отчете аудитора.

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Таким образом, в текущем финансовом году Пентагон сможет потратить на вооружение для Украины почти на $2 млрд больше, чем ожидалось, из-за ошибки в бухгалтерском учете.

«Использование президентских полномочий по выводу войск (PDA) является критически важным компонентом политики США в кризисных ситуациях», — сказал Шторч. «Соблюдение применимых политик по оценке оборонных изделий, предусмотренных PDA, имеет первостепенное значение. В то время как Министерство обороны уже признало некоторые трудности в этой области, неправильная оценка оборонных статей, предоставляемых в рамках PDA, рискует подорвать доверие к тому, как Министерство обороны сообщает об использовании PDA для Украины и других партнеров».

В июне 2023 года Министерство обороны США признало ошибку в размере 6,2 миллиарда долларов, связанную с завышенной оценкой PDA, предоставленной правительству Украины.

Из первых 37 заказов аудиторы выбрали нестатистическую выборку оборонных изделий общего назначения (GE) и эксплуатационных материалов и снабжений (OM&S).

Аудиторская группа проанализировала данные переоценки примерно 2 300 единиц GE оборонных изделий, подлежащих амортизации, таких как Humvee, радиолокационные системы, танки и бронетранспортеры, а также аналогичные данные для почти 23 000 000 единиц OM&S, таких как боеприпасы и ракеты, которые израсходованы и не подлежат амортизации.

Аудиторская группа Министерства обороны США определила, что, основываясь на своем выборочном анализе, Пентагон переоценил оборонные статьи, предоставленные правительству, еще на 1,9 миллиарда долларов, включая 653 миллиона долларов для GE и 1,25 миллиарда долларов для OM&S.

В сочетании с ранее признанной ошибкой в 6,2 миллиарда долларов общая сумма переоцененных оборонных статей, предоставленных через PDA, составляет 8,1 миллиарда долларов.

«Мы также обнаружили случаи, когда некоторые компоненты Министерства обороны, участвующие в оценке оборонных статей, не имели полного понимания принципов бухгалтерского учета в обновлениях политики контролера Министерства обороны и не могли реализовать эти обновления из-за существенных недостатков в финансовой отчетности»., – говорится в аудиторском отчете Пентагона.