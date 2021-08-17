Аукцион работ Шойгу: Собрана помощь на дорогостоящее лечение детей

17.08.2021, Москва, Максим Карпенко

23 человека – взрослые и дети – смогли получить дорогостоящую медицинскую помощь благодаря аукциону «Творчество ради жизни», который в середине мая провел благотворительный фонд российского актера Константина Хабенского по продаже картин и других работ авторства министра обороны Сергея Шойгу.

Так, часть вырученных на аукционе денег была направлена на протонную лучевую терапию ребенку, еще двум детям удалось купить шунтирующую систему, а для 12 подопечных фонда приобрели лекарства. Восемь детей прошли курс системной психофизической реабилитации. География охватывает Ставропольский край, Сочи, Алтай, Иркутск.

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По словам Хабенского, самым востребованным лотом аукциона стал стол, который министр изготовил вручную из цельного массива дерева.

«Я уполномочен от нашего Фонда сказать спасибо и выразить большую благодарность Сергею Кужугетовичу за то, что он решил выставить лоты на благотворительном аукционе. Здесь же дело не в том, какой пост занимает человек, здесь дело в том, что он участвует», – заявил актер.

Российские эксперты позитивно оценили инициативу главы Минобороны.

«Это очень позитивно. Молодец Шойгу, молодец Хабенский – что тут сказать еще. Это показатель того, что он еще и гражданин, и простой человек, и общественный деятель, а не только министр и председатель Российского географического общества. Если есть возможность – он помогает, дай Бог ему здоровья», – заявил политолог Алексей Мартынов.

Его коллега Дмитрий Гусев подчеркнул, что инициативу Шойгу стоило бы перенять и другим российским чиновникам:

«То, что Шойгу это делает, достойно уважения и поддержки. Неважно, делает ли это он или любой другой министр, важно, что это делается – это хорошо и прекрасно. Пусть все так делают, это хороший пример».

С ним согласен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Благодаря этому аукциону была оказана помощь тем, кому это необходимо, кто в ней нуждается. Это хорошая инициатива главы Министерства обороны. У нас министры должны сами проявлять инициативы. В данном случае эта акция позволила адресно помочь нуждающимся за счет вырученных средств. А что касается остальных министров – каждый сам для себя делает те или иные выводы, поступки. Шойгу поступил благородно, гуманно, это хорошая помощь».