Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома

11.10.2021 23:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну съездил в Россию, чтобы договориться о поставках газа. Вернулся ни с чем.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер с ним встречаться не стал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, по объективным причинам встреча с Миллером не состоялась. Надеюсь, что мы сможем поговорить до конца октября», – заявил сегодня Спыну в Кишиневе журналистам.

К пресс-конференции он готовился несколько дней – хвастаться ему нечем. Молдова рассчитывает продлить существующий договор с ценой 250 долларов за тысячу кубометров. Но срок действия этого договора истек месяц назад, и в октябре Молдова закупала «голубое топливо» «почти как в Европе» по 800 долларов.

Этому способствовала высокомерная позиция нового прозападного президента страны Майи Санду. Она заявила, что не поедет договариваться в Москву. В итоге Молдова получила стоимость газа, не привязанную к цене на нефть, как это принято в «Газпроме», а производную биржевых спотовых цен в Старом Свете – вполне в духе проповедуемой Санду евроинтеграции. Спасибо, что не дошло до 1500 долларов.

Спыну сегодня жаловался не неоправданное завышение и валил ответственность на предшественников-социалистов. Впрочем, главной целью его пресс-конференции было успокоение населения, он этим и занимался, как мог.

Хотя о каком спокойствии могла идти речь, если Молдова обеспечена газом всего на 67%. Еще на прошлой неделе Moldovagaz объявил о режиме экономии. Из котельных повалил черный дым – они перешли на мазут.

Ко всем бедам, расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС сообщила о сокращении подачи электроэнергии на правый берег. Газа не хватает, говорится в заявлении предприятия, ждем урегулирования газовых отношений Кишинева и Москвы.

О том, что миссия Спыну невыполнима, знали все. Он возглавлял одну из трех молдавских делегаций, побывавших в России на прошлой неделе – самую малопредставительную.

Важный разговор в Москве должен был вести другой переговорщик – глава Бюро «по реинтеграции» Молдовы Владислав Кульминский. Тот самый, который накануне заявил, что намерен «разморозить» приднестровский конфликт» и ускоренными темпами присоединить непризнанную ПМР.

Вообще, громких заявлений по Приднестровью в Молдове наделали за последние месяцы немало. Санду в очередной раз заявила с трибуны ООН о скорейшем выводе оттуда российских войск. Она не выполнила данное заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Козаку обещание и допустила введение Украиной транспортной блокады Приднестровья. В Кишиневе демонстративно задержали и не допустили к месту службы российского миротворца. Странные движения происходят на границе двух молдавских республик. Там – то обнаруживают непонятный боезаряд, то неизвестные самолеты летают.

Все это в совокупности привело к тому, что «реинтегратору-размораживателю» Кульминскому не удалось повстречаться с Козаком, как он рассчитывал. Прошла лишь протокольная встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. По итогам вышел бодрый и пустой релиз, отдуваться за который пришлось Спыну, вернувшемуся домой без обещанного газа.

На самом высоком уровне в Москве встретили третью делегацию – бывшего президента и лидера оппозиции Игоря Додона. Вот он встретился с Козаком, которого попросил о продлении контракта по льготным ценам. Сегодня он не преминул позлорадствовать.

«Надо было начинать переговоры ещё в августе – сразу, как было назначено новое правительство, а не заниматься пустыми популистскими заявлениями», – написал он в своем телеграм-канале.

Другие оппозиционные политики также глумятся над незадачливостью правительства президента Санду.

«Глава российской компании не нашел времени на общение с представителем президента, объявившего Россию страной-агрессором. Газа нет, но вы держитесь», – написал лидер новой молдавской оппозиционной партии «Наши» Михаил Ахремцев. «Если называть вещи своими словами, то PAS-овское правительство прос…ало возможность заключить контракт по разумной цене, как это сделало правительство Венгрии во главе с Орбаном. Более того, глава государства Майя Санду сделала все возможное, чтобы продемонстрировать антироссийскую направленность своей политики и испортить отношения между нашими странами», – считает журналист Илья Киселев.

Есть ли у Санду выход? Есть. Наконец, с нарушением всех сроков, введен в эксплуатацию газопровод Яссы-Унгены-Кишинев. Спыну уверяет, что по нему будет поставляться «румынский» газ. Но на самом деле это будет тот же российский газ из «Балканского потока», Румыния уже заявила об увеличении его закупок. Правда, стоить он будет по-европейски.

К тому же молдавская «стройка века» велась без необходимых расчетов разницы давлений с румынской газовой системой. В итоге прокачка дорого российского газа также обойдется дороже. Одна радость – этим газом можно будет не делиться с Приднестровьем.