Аузан: Белоусов решает две задачи – обеспечить и пушки, и масло

Елена Острякова.  
27.05.2024 18:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Сохранение в России военной экономики может разрушить все другие ее отрасли.

Такое опасение в интервью RTVI выразил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сохранение в России военной экономики может разрушить все другие ее отрасли. Такое опасение в...

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«Военная экономика сейчас занимает такую долю валового продукта, что дальнейшее повышение этой доли может привести к дестабилизации экономики гражданской. Поэтому задача, которую попробует решить экономист Андрей Белоусов, – обеспечить и пушки, и масло без разрушительного воздействия, хотя это будет трудно», – сказал Аузан.

Он считает, решение этой задачи возможным при сохранении затрат на уровне 7% ВВП.

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