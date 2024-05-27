Аузан: Белоусов решает две задачи – обеспечить и пушки, и масло
27.05.2024 18:15
(Мск) , Москва
Сохранение в России военной экономики может разрушить все другие ее отрасли.
Такое опасение в интервью RTVI выразил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Военная экономика сейчас занимает такую долю валового продукта, что дальнейшее повышение этой доли может привести к дестабилизации экономики гражданской. Поэтому задача, которую попробует решить экономист Андрей Белоусов, – обеспечить и пушки, и масло без разрушительного воздействия, хотя это будет трудно», – сказал Аузан.
Он считает, решение этой задачи возможным при сохранении затрат на уровне 7% ВВП.
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