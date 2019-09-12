Аваков берет под контроль украинские порты

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Информация о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, которая накануне распространилась в украинских СМИ и телеграмм-каналах, не соответствует действительности.

Об этом в своем блоге сообщил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации бывшего парламентария, Аваков и правда недоволен тем, что президент Зеленский хочет переподчинить себе Национальную гвардию и навязывает главе МВД заместителей из членов своей команды, но не собирается уходить.

«Говорят, что причина отставки – отказ Авакова переподчинять Нацгвардию президенту, а также согласовать себе замов не из своей команды, а «от Зеленского», – пишет Лещенко.

Позже он добавил, что информация об отставке – это «хороший понт».

«Кроме МВД, на Авакова завязаны схемы в еще одном министерстве – инфраструктуры. И первое, что он стал делать после назначения в правительство Гончарука – это продвигать своего зама министра инфраструктуры. Зам по линии Авакова в Министерстве инфраструктуры – это Юрий Лавренюк, который занимал уже аналогичный пост в правительстве Гройсмана. С его именем связывают крышевание всех схем в портах.

В частности, работающим под «защитой» Авакова в портах называют бывшего депутата-регионала Вилена Шатворяна, отвечающего за поставки топлива и масел. Также частная охранная фирма, связанная с начальником управления экономической преступности Игорем Купранцом, стала заходить на охрану портов, что вызвало протесты простых сотрудников государственной охраны, которых лишают работы ради заработков приближенных к Авакову лиц», – сообщил Лещенко.

Ранее в комментарии изданию «theБабель» Аваков заявил, что его заявление всегда будет лежать на столе у президента Зеленского.