21.02.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Галиция, Провокации, Происшествия, Украина
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Аваков: Беспорядки под Полтавой координировались с Галичиной


Участники беспорядков в Полтавской области созванивались с участниками протестной акции в госпитале в Тернопольской области, где так же не хотели принимать эвакуированных из Китая сограждан.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу Савика Шустера.

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«Активные созвоны шли между вчерашними активными митингующими и людьми, которые устроили соответствующую акцию в Тернопольской области. Конечно, это случайность, вы подумаете. А, может, и нет? Мы тоже внимательно на это посмотрим», – сказал Аваков.

Он не исключил, что беспорядки были спровоцированы с прицелом на «будущее парламентские выборы».

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