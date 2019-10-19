Аваков блокирует любые попытки закрыть «Миротворец»

19.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Скандальный украинский сайт карателей «Миротворец» продолжает работу в условиях полнейшей безнаказанности, все попытки закрыть ресурс либо саботируются на местах, либо блокируются на уровне руководства МВД.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказала киевская правозащитница Елена Бережная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще в 2016 году мы возбудили уголовное дело по сайту «Миротворец». Его вёл очень хороший следователь старой закалки – Мельник. Он исследовал домены, и кто стоит над этим. Многие подключились к этому процессу. Даже несколько зарубежных журналистов, которые туда попали.

Но когда следователь начал готовить материалы о его закрытии и обоснования его, в процессе досудебного следствия подготовили ходатайство, и его закрыли, пока шло следствие. Это дело контролировал лично Аваков», – рассказала Бережная.

«В начале 2017 года дело передали в Соломенское отделение Нацполиции, и нам ничего не сообщили. Мы со следователем общались, и он сообщил, что это дело у него забрали.

Пока мы сделали запросы и выяснили, где оно, то узнали, что сейчас оно у другого следователя. Сейчас я подала еще одно заявление для того, чтобы иметь доступ к материалам. Того следователя из Соломенского управления Нацполициии практически застать невозможно. На наши запросы никто не отвечают. Прокуратура вообще ничего не делает», – добавила правозащитница.