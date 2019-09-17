17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Религия, Спецслужбы, Украина, Церковь
Просмотров:

Аваков дал совет украинским церковникам

Некоторые церковные общины привлекают для защиты или противостояния определенные группы радикалов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом во время встречи с Всеукраинским советом церквей, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Мне очень не нравится, когда на религиозной почве происходят конфликты. И я хочу сделать все, чтобы таких конфликтов не было. Моя позиция: у МВД нет никаких привилегий для какой-то церкви или религиозной организации. Это министерство будет обеспечивать права каждого”, – сказал Арсен Аваков.

Глава МВД также призвал представителей религиозных организаций при любых конфликтных ситуациях не прибегать к услугам радикалов.

“Знаю, что некоторые церковные общины привлекают для защиты или противостояние определенные группы. У меня большая просьба – не делайте этого, это приводит к определенным осложнениям. Если у вас есть подозрения, вы от чего-то хотите защититься, у вас есть МВД. И для нас не имеет значения, какая это конфессия, или какая это церковь, вы должны дать нам сигнал. Нам надо действовать в рамках существующего закона”, – отметил Арсен Аваков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть