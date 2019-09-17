Аваков дал совет украинским церковникам

17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Некоторые церковные общины привлекают для защиты или противостояния определенные группы радикалов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом во время встречи с Всеукраинским советом церквей, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

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“Мне очень не нравится, когда на религиозной почве происходят конфликты. И я хочу сделать все, чтобы таких конфликтов не было. Моя позиция: у МВД нет никаких привилегий для какой-то церкви или религиозной организации. Это министерство будет обеспечивать права каждого”, – сказал Арсен Аваков.

Глава МВД также призвал представителей религиозных организаций при любых конфликтных ситуациях не прибегать к услугам радикалов.

“Знаю, что некоторые церковные общины привлекают для защиты или противостояние определенные группы. У меня большая просьба – не делайте этого, это приводит к определенным осложнениям. Если у вас есть подозрения, вы от чего-то хотите защититься, у вас есть МВД. И для нас не имеет значения, какая это конфессия, или какая это церковь, вы должны дать нам сигнал. Нам надо действовать в рамках существующего закона”, – отметил Арсен Аваков.