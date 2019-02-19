«Аваков ещё защебечет по-украински» – тягнибоковец

19.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В эфире телеканала «NewsOne» экс-нардеп, член ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко откровенно «наехал» на главу МВД Украины Арсена Авакова за использования вместо «мовы» – «азировки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы слышали когда-нибудь украинский язык в исполнении Арсена Авакова?» – спросил ведущий.

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«У меня относительно Авакова с первого дня глубокое убеждение, что заниманием министерской должности он нарушает закон, не используя государственный язык в публичном пространстве. К сожалению, законодательство чётко регламентирует использования государственного языка, но до сегодняшнего дня у нас нет механизма влияния на таких, как Арсен Аваков.

То, что он говорит или пытается говорить по-украински, это «азировка», это издевательство над украинским языком. Потому и Николай Азаров, и Аваков, и все остальные госслужащие, которые не владеют надлежащим образом, должны бы были начинать с букваря. Думаю, большинство украинцев знает лучше «мову», чем министр Аваков», – заявил «свободовец».

«Знание державной «мовы» является обязательным для назначение на такие должности. Почему Аваковы, Азаровы и другие сегодня на этих должностях работают? Потому что нет механизма контроля и нет возможности увольнять. Если будет новый закон, за которым закреплено право увольнения, мы добьёмся, поверьте, каждый нарушитель языкового законодательства будет уволен!

Но я уверен, что Аваков защебечет по-украински! Потому что он держится за свою должность», – добавил Мирошниченко.