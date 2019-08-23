Аваков: если нелегальную добычу янтаря не победить, ее надо возглавить

23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Вопрос легализации незаконной добычи и реализации янтаря требует урегулирования в законодательной плоскости, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время коллегии Министерства внутренних дел, сообщает Департамент коммуникаций МВД.

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“Вопрос незаконной добычи и реализации янтаря требует урегулирования в законодательной плоскости. Это позволит четко определить условия легализации янтарного бизнеса, регламентирует и упростит разрешительные процедуры, усилит уголовную ответственность за незаконную добычу минералов”, – сказал Аваков.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, важным элементом решения этого вопроса может стать признание янтарных регионов северных областей государства районами программы экономического развития.

“Нормирование в этом вопрос положительно повлияет и на улучшение криминогенной ситуации. Заложит основы не только янтарной, но и других отраслей, будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций. Государство начнет получать прибыль. При этом будет обеспечен эффективный контроль за состоянием рекультивации земель, что позволит избежать экологических последствий”, – отметил Князев.

По его словам, с целью недопущения в зону добычи янтаря противоправных элементов выставлено 14 блокпостов и образовано 7 полицейских станций. Это позволило обеспечить надлежащее реагирование на сообщения о незаконной добыче.

“По факту незаконной добычи янтаря полицией начато почти 300 производств. Более 260 человек привлечены к уголовной ответственности. Изъято около 7 тонн камней, стоимость которых на черном рынке колеблется от 30 млн долларов”, – сказал Князев.

В Госгеонедрах указали, что легализация добычи янтаря обойдется Украине в 20-30 млн грн.