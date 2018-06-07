07.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Аваков фантазирует, как оккупирует Донбасс и поразит его в правах

Если Украина вернет под свой контроль территории ЛДНР, местное население не должно участвовать в выборах в органы центральной власти в ближайшие годы.

Об этом Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, заявил на ІХ экспертном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны наложить мораторий на три-пять лет на выборах на оккупированных территориях в центральные органы власти. Они не могут участвовать ни в выборах в парламент, ни в выборах президента.

И это не моя фантазия, не моя жесткость, это мировой опыт. Такое мы можем наблюдать, в частности, в странах Балканского полуострова или в той же Испании.

Мы должны немножко успокоить это общество, дать возможность прижиться там новым гражданским институциям, нормальной дискуссии, прессе и тогда после этого спокойно проводить выборы. В противном случае это опять приведет к обострению, столкновению, и мы не получим эффекта мирного процесса», – сказал Аваков.