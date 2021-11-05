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05.11.2021 11:24 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Венгрия, Политика, СМИ, Украина
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Аваков: «Глава МИД Венгрии – спонсор «Цензор.нет»

Новости УкраиныМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто якобы является спонсором украинского сайта «Цензор.нет», пропагандирующего карательную...

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто якобы является спонсором украинского сайта «Цензор.нет», пропагандирующего карательную операцию против республик Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Авакова, Сийярто хотели включить в санкционный список Совбеза Украины, но он отговорил делать это.

«Когда ты штампуешь список из 30 человек и в зале 9/10 знают, что господина Сийярто включили в список не из-за того, что он являлся контрабандистом четыре года назад или пять лет назад, или какие-то к нему были вопросы, а потому что он спонсирует оппозиционный сайт «Цензор.нет» – это не годится. Я тоже говорил: «Господа, не надо этого делать, это того не стоит, это переход в грани, которые недопустимы. Вот это то, как не должно работать СНБО», – заявил Аваков.

По мнению бывшего журналиста, экс-депутата Рады Сергея Лещенко, обслуживающего сегодня интересы офиса президента, озвученная Аваковым информация – это серьезный удар по руководству ресурса.

«Аваков очень серьезно подставил Юрия Бутусова, редактора сайта «Цензор.нет», и одного из фронтменов атакующей кавалерии на Зеленского с заявлениями про вагнеровцев, с заявлениями про министерство обороны, с заявлениями обо всем на свете, тоже регулярного гостя теперь на каналах Рината Ахметова», – заявил Лещенко в своем блоге.

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