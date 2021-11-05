Аваков: «Глава МИД Венгрии – спонсор «Цензор.нет»

05.11.2021 11:24 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто якобы является спонсором украинского сайта «Цензор.нет», пропагандирующего карательную операцию против республик Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Авакова, Сийярто хотели включить в санкционный список Совбеза Украины, но он отговорил делать это.

«Когда ты штампуешь список из 30 человек и в зале 9/10 знают, что господина Сийярто включили в список не из-за того, что он являлся контрабандистом четыре года назад или пять лет назад, или какие-то к нему были вопросы, а потому что он спонсирует оппозиционный сайт «Цензор.нет» – это не годится. Я тоже говорил: «Господа, не надо этого делать, это того не стоит, это переход в грани, которые недопустимы. Вот это то, как не должно работать СНБО», – заявил Аваков.

По мнению бывшего журналиста, экс-депутата Рады Сергея Лещенко, обслуживающего сегодня интересы офиса президента, озвученная Аваковым информация – это серьезный удар по руководству ресурса.

«Аваков очень серьезно подставил Юрия Бутусова, редактора сайта «Цензор.нет», и одного из фронтменов атакующей кавалерии на Зеленского с заявлениями про вагнеровцев, с заявлениями про министерство обороны, с заявлениями обо всем на свете, тоже регулярного гостя теперь на каналах Рината Ахметова», – заявил Лещенко в своем блоге.