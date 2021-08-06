Аваков – главная угроза для Зеленского. Зачистка «Азова» зависит от США

06.08.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Несмотря на распространенные среди экспертов апокалиптические прогнозы на нынешнюю украинскую осень, у Зеленского готовятся к консервативному варианту развития событий – с расчетом протянуть, как минимум, год, прежде чем начнется отдача и обратка в виде каких-то серьезных экономических проблем и вызванных ими массовых выступлений.

Денег на поддержание штанов, выделение которых на днях анонсировал МВФ, хватит до конца года. Неминуемый кризис в энергетике можно оттянуть еще на год, хотя роста тарифов не избежать уже этой осенью. При этом, чем дальше оттягивают кризис в энергетике, тем сильнее будет отдача: по прогнозам экспертов это будет уровень банкопада 2017 года, когда с рынка ушло до сотни банков.

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В политическом плане популярность Зеленского падает. Сейчас его обложили сразу двумя потенциальными минами замедленного действия: экс-судьей Чаусом и «делом вагнеровцев». Обе истории воняют так сильно, что при должной раскрутке и потере контроля за медийным сопровождением со стороны Банковой, способны похоронить Зеленского быстро и надежно.

Конечно, у Зеленского будут фонтанировать странными идеями и хитрыми планами типа перевыборов Рады или электронного голосования (опять же, очередная волна ковида на носу). Однако вся эта возня вряд ли поможет в долгосрочной перспективе.

Вопрос следующий: кто в условиях нарастающего хаоса возьмет власть? И когда.

ОПЗЖ фактически парализована подрывом экономической, медийной и силовой базы Медведчука и на глазах оформляющимся расколом с группой Левочкина-Фирташа, дрейфующих в сторону Банковой. Порошенко достиг своего потолка, и так и останется вечно пятым президентом, без каких-либо перспектив стать седьмым.

Единственный игрок, который остается – это Аваков. Сейчас он ушел в тень, но у него теоретически остается возможность и инструменты вернуться, оседлав гребень очередного кризиса. Соответственно, главная задача Зеленского и Ко – не дать ему вернуться. И вот, у МВД, где остался «человек Авакова», отбирают Нацгвардию и погранвойска. Идет волна кадровых чисток в регионе. МВЛ покидают верные аваковские миньоны Шкиряк и Геращенко. И все это происходит в будничном режиме, без шума и пыли.

Банковая также пытается модерировать ход и результаты намеченных на осень выборов харьковского мэра. И тут тоже мы без труда находим интерес по чистке первой столицы от влияния Авакова. Сотрудничество харьковского Нацкорпуса с бывшей правой рукой Кернеса и нынешним местоблюстителем мэрского кресла Игорем Тереховым давно является секретом Полишинеля. Более того, ряд задержанных вчера СБУ «побратимов» прямо засветился на совместном с Тереховым фото.

Столь же общеизвестно и то, что Терехов – это креатура Авакова, связанная с ним еще по временам губернаторства последнего в Харьковской области. Сейчас же связка Аваков-Терехов не столь очевидна, и проследить ее можно, лишь приняв во внимание фактор персоны-посредника, которым является небезызвестный бизнесмен Павел Фукс. Кстати, попавший не так давно под санкции СНБО. И тоже, как говорят злые языки, не в последнюю очередь потому, что у Зеленского хотели ослабить аваковское влияние на Харьков.

Косвенным свидетельством того, что фактор Авакова отрабатывают методично и по всем направлениям, может служить громкий скандал с вручением подозрения о получении крупной взятки НАБУ главе Харьковского облсовета Товмасяну, который также является ставленником Авакова.

А СБУ, тем временем, наезжает на оставшийся без крыши Нацкорпус в Харькове. Вчерашние громкие задержания и обыски в Харькове у местных деятелей Нацкорпуса, обвиненных в создании ОПГ, рэкете, крышевании контрабанды и прочих небогоугодных деяниях, говорят о том, что власть всерьез взялась за зачистку «силового крыла» аваковской сетки.

Глава харьковского Нацкорпуса уже заявил, что «побратимы» едут в Киев «для поддержки задержанных». В Шевченковском райсуде Киева идет заседание по избранию боевикам меры пресечения. Одновременно СБУ сегодня и завтра проводит учения в Харькове – и это не выглядит простым совпадением. Теперь вопрос лишь в том, воспользуется ли власть шансом, или как всегда – лишь припугнет до поры.

В этом смысле лакмусовым и показательным станет развитие дела об убийстве белорусского змагара Шишова, найденного повешенным в киевском парке.

Речь об «азовских» связях покойного, главная из которых – плотная работа с широко известным в узких кругах российско-белорусским, а теперь и украинским нацистом Сергеем Коротких с погоняловом «Боцман» – видным «азовцем» и сооснователем структуры «Белорусского дома Украины».

В СМИ потихоньку начинают копаться в неонацизме БДУ, «Голос Америки» берет интервью у киевской грантоедки Анны Гриценко (кусок из которого попал в один из видеоблогов Шария), где также мусолится эта тема. Параллельно аккуратно подсвечивается прошлое «Боцмана», в частности, его роль в загадочных самоубийствах ряда видных «азовцев» и его участие в показательных расправах над «своими» – вместе с «Белым вождем» Билецким. Попутно всплыли и другие «хвосты» «Боцмана» – вроде его роли в деле Шеремета, при жизни которого он имел с ним подтвержденные и тесные контакты.

В общем, картина вырисовывается интересная. И будет совсем неудивительно, если на «Боцмана», в итоге, повесят и Шишова, и Шеремета – к вящей радости той части нациков, которая «топит» за группу Антоненко («Риффмастера») – нынешних подозреваемых по этому делу.

Понятно, что Нацкорпус «закапывают» не удовольствия ради. И уж точно не из антифашистских соображений. А, чтобы Аваков не имел ресурсов вернуться во власть по мере нарастания хаоса, падения рейтингов Зеленского и бесперспективности реваншизма Порошенко.

В идеале после завершения этого процесса на Украине должны остаться только одна группа легальных и реестровых наци – фронтменами которой выступают сейчас связанные с западными посольствами и раскручиваемые грантоедскими СМИ в качестве «новой уличной альтернативы» Стерненко и Филимонов. Первый входит в орбиту Ульяны Супрун, а второй стал героем распиаренного киевской пропагандой фильма «Носорог» Олега Сенцова.

Важный вопрос – какова роль американцев в этом процессе. Потому что, если присмотреться, все выглядит так, что Авакова обезвреживают и отодвигают от киевской политики как минимум с одобрения Вашингтона, где его никогда не любили.

И «Азов», и Нацкорпус в докладах Госдепа и в заявлениях конгрессменов неизменно именовались «группами ненависти». «Азов» никогда не получал американской военной помощи, что было отдельно прописано в первом же документе о предоставлении Киеву такой помощи. Показательный момент: антироссийский Биллингкэт, который всегда четко идет в фарватере генеральной линии заказчиков, никогда не жаловал аваковских наци. Наоборот, именно с подачи Христо Грозева в западных СМИ были легализованы темы «Азова» и С14.

Как-то все кучно пошло, не думаете? А я вот думаю. Все собаки – на поводках, а все поводки в одних руках. И все они начали синхронно лаять в одну сторону. Пусть пока еще не так громко.

Похоже, Авакова лишают последнего инструмента влияния внутри страны. Если дело доведут до конца, экс-министр, отдыхающий ныне на морском побережье Италии, не сможет вернуться на Украину. А о планах снова встать у руля вообще придется забыть.

Зеленский пока нужен Штатам. Еще не доведена до логического финала деолигархизация, а сами олигархи не отлучены от кормушек в пользу транснационалов. Недавние игры спецслужб в «казаки-разбойники» прямо посреди Киева бьют по репутации всей придуманной за океаном конструкции украинских силовых структур. А значит, нужно будет ослабить путем реформирования еще и СБУ.

Наконец, американцы еще не получили на блюде голову Игоря Валерьевича Коломойского. Словом, выполнение «домашних заданий» в самом разгаре. Вполне возможно, что Зеленский должен будет выполнить роль гаранта каких-то неизвестных нам пока что соглашений по Украине, для чего нужно будет контролировать и олигархов, и улицу.

Теперь остается ждать лишь визита Зеленского в Вашингтон, куда уже отправились эмиссары с Банковой. По итогам встречи с Байденом станет ясно, какую концепцию в отношении Украины изберут «американские партнеры», и, соответственно, отмашка на реализацию какого из замерших на низком старте сценариев будет дана.