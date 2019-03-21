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21.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Аваков и Гордон позвали Путина сдаваться

Известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон повторил нецензурную речовку украинских националистов о президенте РФ Владимире Путине и поинтересовался, смог ли бы ее повторить глава МВД Украины Арсен Аваков.

Видеозапись Гордон выложил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При встрече с Путиным, случайной или запланированной, вы бы смогли бы ему повторить в глаза, что он х…ло?», – спросил у Авакова Гордон.

На это глава МВД предположил, что мог бы это сделать, если бы Путин пришел сдаваться.

«Вполне мог бы, а вдруг он придет сдаваться. Тогда я ему сказал бы: «Вова, ты – молодец. Пусть приходит сдаваться, и мы будем более ласковыми», – заявил Аваков.

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