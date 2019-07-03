Аваков и Луценко давят на ЦИК, требуя отменить регистрацию на выборах экс-секретаря СНБО

03.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Председатель Кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович рассказал, почему суд, принимая решение о разрешении блогеру Анатолию Шария и экс-секретарю СНБО Андрею Клюеву зарегистрироваться кандидатами в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, решил такое разрешение предоставить, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Кассационный админсуд обнаружил недостаточность доказательств пребывания Анатолия Шария и Андрея Клюева за пределами Украины беспрерывно в течение 5 лет.

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По его словам, в случае с Шарием, Центральная избирательная комиссия предоставила данные из интернета.

А вот в ситуации с Клюевым ЦИК предоставила суду справку ГПУ о том, что политик начале 2015 года выехал с территории Украины, а через 10 дней вернулся.

В свою очередь, подконтрольное куму Порошенко Юрию Луценко Управление специальных расследований Генпрокуратуры направило в Центральную избирательную комиссию дополнительную информацию, подтверждающую их версию о проживании экс-секретаря СНБО Андрея Клюева на территории Российской Федерации.

“03.07.2019 управлением специальных расследований в ЦИК направлено дополнительную расширенную информацию по указанным вопросам и предоставлены копии отдельных процессуальных документов, которыми подтверждается факт постоянного проживания Клюева А.П. в период 2014-2019 годов на территории Российской Федерации, а также отсутствие сведений о таком проживании на территории Украины. Также выражена готовность предоставить при необходимости разъяснения или любую другую информацию досудебного расследования, которую потребует ЦИК”, – сообщили в Управлении спецрасследований.

В ГПУ также сообщили, что ранее уже проинформировали ЦИК о “ходе розыска подозреваемого и об имеющихся и достаточных доказательствах постоянного проживания Клюева А.П. в период 2014-2019 годов на территории Российской Федерации, а также отсутствия данных о таком проживании на территории Украины”.

Также пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган угрожает, что Клюева арестуют, как только он появится на территории Украины.

Напомним, за пять лет режима Порошенко украинские правоохранители так и не смогли предоставить ни одного доказательства инкриминируемых Клюеву преступлений. В результате чего Евросоюз отменил введенные им против Клюева персональные санкции.

Подключился к истерике вокруг регистрации Клюева кандидатом в нардепы и глава МВД Украины Арсен Аваков. Чиновник написал письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, призвав ЦИК пересмотреть решение о регистрации Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

Копию письма он обнародовал на своей странице в Facebook.

“Невероятные вещи происходят с баллотированием гражданина Клюева в нардепы. Нерешительность и пассивность ряда государственных институтов, парадоксальность принятых решений – откровенно удивляет! После долгого рабочего дня работы украинской команды во главе с Президентом Зеленским в Торонто – хоть в Украине уже наступила ночь – провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации. По результатам – направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что он послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева”, – возмущается Аваков.

В письме в Центризбирком, в частности, указано, что “МВД Украины достоверно известно, что указанный гражданин покинул территорию Украины в 2014 году вместе с Януковичем В.Ф. и не проживал на территории Украины последние пять лет…”.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда Украины частично удовлетворил жалобу Центральной избирательной комиссии о регистрации Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты Украины. 2 июля ЦИК зарегистрировала Шария и Клюева кандидатами в нардепы. После этого сторонники эекс-президента Петра Порошенко устроили истерику в соцсетях и подконтрольных СМИ и призвали выходить на майдан.

Ситуация с заведенными против противников Майдана уголовными делами может измениться после появления на Украине полноценного нового генпрокурора.