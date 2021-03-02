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02.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Скандал, Украина
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Аваков и Саакашвили зарыли скандальный стакан воды

Новости Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков помирился со своим давним политическим оппонентом, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Об этом Аваков заявил в эфире телеканала 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, они уже несколько раз встречались с Саакашвили и обсудили спорные вопросы.

«Что с Саакашвили? Это было, конечно, ясная эмоциональная ситуация. Михаил горячий человек, восточный. Мы тоже в крови имеем эти гены. Но мы нашли в себе силы увидеться. Уже это было в постпорошенковский период или до выборов, я не помню. Мы как-то встретились на чужом празднике и хорошо поговорили. А потом еще встретились, а потом еще. И мы очень откровенно обменялись по всему.

Нам было интересно – он мне рассказывал, как он позицию видел с той стороны, начиная от того, как он по крыше ходил и заканчивая этими всеми эпизодами, которые привели к конфликту. А здесь роль Петра Алексеевича высока, он талантливый манипулятор в этом вопросе. Мы очень ясно понимали, кто и как поступал. Как бы там ни было, к Саакашвили нужно было в какой-то момент отнестись чисто по-человечески. И я эту грань никогда не переходил, и Миша это знает», – заявил Аваков.

Напомним, в 2015 году на заседании Нацсовета реформ Аваков повздорил с председателем Совещательного международного совета реформ Михаилом Саакашвили и бросил в него стакан с водой.


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