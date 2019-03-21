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21.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
История, Политические репрессии, Русская Весна, Украина
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Аваков: Кернес помог подавить Русскую весну в Харькове

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, как мэр Харькова Геннадий Кернес помог подавить участников Русской весны, хотя за несколько недель до этого обещал не сдать город бандеровцам.

Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что Кернес помог осуществить арест 70 человек, захвативших здание местной администрации в знак протеста против государственного переворота в Киеве.

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«Я в момент штурма разговаривал с Кернесом. Я позвонил в 4 часа утра, разбудил его и сказал: «Гена, метро – закрыть. Мы начинаем штурм. У тебя есть шанс не делать глупостей». Он сказал: «Да, я все сделаю».

И мы тогда оцепили администрацию. Приступили к штурму. От нас этого никто не ждал. Все думали, что думали, что дезорганизованы и деморализованы», – сказал Аваков.

Интересно, что, по его словам, армия отказалась принимать участие в подавлении восстания.

«Военные не вступали в бой… Просто стояли в аэропорту», – вспомнил Аваков.

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