Аваков: Кернес помог подавить Русскую весну в Харькове

21.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, как мэр Харькова Геннадий Кернес помог подавить участников Русской весны, хотя за несколько недель до этого обещал не сдать город бандеровцам.

Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что Кернес помог осуществить арест 70 человек, захвативших здание местной администрации в знак протеста против государственного переворота в Киеве.

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«Я в момент штурма разговаривал с Кернесом. Я позвонил в 4 часа утра, разбудил его и сказал: «Гена, метро – закрыть. Мы начинаем штурм. У тебя есть шанс не делать глупостей». Он сказал: «Да, я все сделаю».

И мы тогда оцепили администрацию. Приступили к штурму. От нас этого никто не ждал. Все думали, что думали, что дезорганизованы и деморализованы», – сказал Аваков.

Интересно, что, по его словам, армия отказалась принимать участие в подавлении восстания.

«Военные не вступали в бой… Просто стояли в аэропорту», – вспомнил Аваков.