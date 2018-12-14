14.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Днепропетровск, Политика, Украина
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Аваков кошмарит Порошенко: Бойкотируйте это г**но!!!

В Днепропетровске к приезду Петра Порошенко аврально завершают обустройство нового кондитерского магазина «Рошен», принадлежащего украинскому президенту.

Видеорепортаж о работах опубликовал Кирилл Стремоусов, представитель партии экс-боевика АТО Ильи Кивы, тесно сотрудничающего с главой МВД Арсеном Аваковым – конкурентом Порошенко за влияние на Украине.

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«В Днепр с официальным визитом едет кровавый кондитер всея Украины, чтобы открыть свой новый магазин. Новый магазин «Рошен» на красной линии в самом центе Днепра. Ну как говорят славяне: «Кому война, а кому мать родна», – комментирует Стремоусов.

Он призвал жителей города игнорировать открытие нового магазина Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я предложу бойкотировать эту хрень, это говно… Бизнес процветает у определенных упырей, которые забыли о чести и достоинстве», – сказал Стремоусов.

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