Аваков лишний раз напомнил Зеленскому, кто контролирует улицу

13.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Претензии к избитому вчера советнику секретаря СНБО Сергею Сивохо со стороны националистов из-за слов о внутреннем конфликте – смехотворны, потому что заукраинцы сами на всех площадках по поводу и без кричат о том, что Крым и Донбасс – это Украина, невзирая на мнение жителей этих регионов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это свидетельствует о том, как на самом деле Украина готова к примирению с Донбассом. То есть им сначала у себя, на Украине найти примирение между собой, а потом уже говорить о том, чтобы примириться с согражданами, живущими за пределами Украины…

Придрались к его (Сивохо – ред.) словам про внутренний конфликт. Ведь о чём там шла речь? Он говорит, что перспективы к вступлению в НАТО нет, поскольку у нас на Украине есть внутренний конфликт. Он говорит о том, что на той территории, которую сама Украина считает своей пока ещё, идёт военный конфликт. На него все напали: ах, ты назвал внутренним конфликтом. Подождите, вы же сами говорите, что Донбасс или Крым – это Украина. Пусть даже с этим не согласен Крым и Донбасс, но по вашей логике это, действительно, война на вашей внутренней территории, о чём говорил Сивохо. Они придрались к слову «внутренний», назвали Сивохо зрадником, предателем и так далее», – рассказал Корнилов.

«Причём, вы видите, люди Авакова штурмуют здание – это же не просто презентация, это штаб правящей партии, где происходило всё это мероприятие, сметают всю эту охрану, устраивают всю эту бучу. Потому люди Авакова на этот раз в полицейской форме их как бы задерживают.

Заметьте, не первая подобная постановка за последние полтора-два года на территории Украины. Сейчас там с ними проведут как бы воспитательную беседу, наверняка отпустят фактически всех, что лишний раз засвидетельствует, кто же в Киеве контролирует улицу, толпу и контролируют те мероприятия, которые проводит даже в штабе правящей партии друзья самого Зеленского», – добавил эксперт.

При этом, по его словам, по факту Украина сама оттолкнула Донбасс, который считает своим.

«Я в 1991 году голосовал против выхода Украины и в первую очередь моего родного Донбасса, разрыва моей Родины Донбасса с моей Родиной Россией. Я тогда, в 1991 году сказал, что буду бороться, чтобы Донбасс как минимум стал частью России, чтобы я жил в своей Родине – России, Донбассе. И всегда это говорил на ваших, украинских ток-шоу. Когда мне кричали ваши националисты, что чемодан-вокзал-Россия, я без своего Донбасса не пойду, если я уйду, то и Донбасс со мной.

Да, мы сейчас почти все будем гражданами России, поголовно, жители Донбасса делают свой выбор таким образом. Но учтите, делают этот выбор после того, как вы начали их обстреливать. Вы только один раз выстрелили в свой народ, второй выстрел был уже в чужой народ. Потому что с тех пор Донбасс вас и отринул, вы всё делали, и вы в том числе здесь в студии, для того, чтобы никогда этот регион не был частью Украины», – заявил Корнилов украинским оппонентам.