17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Спецслужбы, Украина
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Аваков мечтает о “наземной агрессии” России- чтобы продлить военное положение

Если Россия осуществит “наземную агрессию” по отношению к Украине, военное положение будет продолжено.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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“Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника. Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме”, – сказал Арсен Аваков.

Аваков также подчеркнул, что последние пять лет пограничники, Нацгвардия, полиция и ГСЧС находятся в напряжении, но в наибольшем напряжении – пограничники.

“У нас не стандартная, гибридная ситуация. Мы должны развивать пограничные подразделения, которые находятся по существу в средние страны наряду с оккупированными территориями. Функция пропуска наших граждан через линию разграничения не простая, здесь много и оперативной работы и дополнительных функций. МВД должно обеспечивать компетентную работу каждого из вас”, – отметил Арсен Аваков.

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