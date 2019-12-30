Аваков метит на премьерское кресло с президентской перспективой – эксперт

30.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Глава МВД Украины Арсен Аваков является связующим звеном между украинским правительством и американскими кураторами в лице демократов, которые в дальнейшем могут обеспечить политическое продвижение своему «смотрящему».

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что у Украины сейчас свои кураторы в Вашингтоне – это демократы. И это кураторство осуществляется через Авакова.

Именно поэтому Аваков сопровождает Владимира Зеленского во всех его поездках, которые так или иначе могут повлиять на внешнеполитический курс Украины, особенно на встречах в нормандском формате.

Мы наблюдали это странное присутствие, комментирование ситуации, но, на самом деле, это контроль. Аваков – смотрящий. Я думаю, что он пролонгирует свои полномочия министра внутренних дел, но его амбиции, это, конечно, премьерский пост – с президентской перспективой через несколько лет», – спрогнозировал он.

При этом эксперт отметил, что Аваков продолжает усиливать свое влияние на украинского президента Владимира Зеленского, пытаясь безраздельно подчинить его себе.

«Аваков контролирует главный ресурс нынешней украинской политики – это нацисты. Германская ситуация 30-х годов повторяется в карикатурном виде, но, к сожалению, от этой комедии и карикатурности пострадают все близлежащие страны, включая Украину.

Аваков – самый богатый человек Украины на данном этапе. Человек, который может и, скорее всего, будет пытаться обменять кэш на власть.

Я уже говорил, что по моей информации Аваков сделал предложение Владимиру Зеленскому поменять внутренний распорядок и переключиться от тех людей, с которыми Зеленский работает сейчас, я имею в виду олигархов, на него лично.

Я думаю, что такой мандат ему был выдан во время последнего визита Авакова в Вашингтон для переговоров с демократами», – резюмировал Мухин.