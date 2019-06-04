Аваков метит в премьеры

04.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Главным выгодополучателем от победы Владимира Зеленского на президентских выборах является нынешний глава МВД Арсен Аваков.

Об этом в эфире интернет-канала Syla News заявил львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов считает, что Аваков, сохранивший влияние при Зеленском, имеет планы на кресло премьер-министра Украины.

«Я считаю что победителем президентских выборов 2019-го года является Арсен Борисович Аваков. Он является основным бенефициаром победы Зеленского. Это не Коломойский, как это не странно, а именно Аваков. Я склонен считать, что сейчас самым большим влиянием на Зеленского пользуется именно Аваков. Плюс он сумел под себя подмять весь платный силовой блок, который за 300 долларов может пнуть кого угодно на любой заказ. Это все под Аваковым лежит.

Поэтому сейчас Аваков выглядит самым сильным игроком в том «зеленом» лагере. Он, конечно, свои позиции сохранит… Аваков хочет быть премьер-министром при Зеленском, такой договорняк существует», – заявил Дроздов.