Аваков на встрече с посланцем Госдепа похвалил сам себя за проведение честных выборов

08.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков встретился в Киеве с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом, они обсудили обеспечение правопорядка во время президентских выборов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба МВД.

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Ранее в среду пресс-служба посольства США в Украине сообщила, что Кент приехал в Киев, он уже провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

«Проведение честных и прозрачных выборов — это вопрос национальной безопасности. Мы с задачей справились. Я неоднократно говорил, что только силами полиции честных выборов не достигнешь, если общество не воспринимает эту философию. Мы стали свидетелями новой культуры избирательного процесса», — цитирует Авакова пресс-служба.

Он добавил, подразделения МВД «полностью готовы к обеспечению правопорядка во время парламентских выборов осенью».