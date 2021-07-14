«Аваков начал игру». Раду попытались штурмовать ветераны-силовики

«Аваков начал игру». Раду попытались штурмовать ветераны-силовикиНовости Украины
Ветераны силовых структур, которые сегодня проводят митинг под Верховной радой, попытались прорвать оцепление силовиков и попасть в здание парламента.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», протестующие требуют повышения пенсий и хотят встретиться со спикером парламента Дмитрием Разумковым.
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Под крики «Позор» и «Полиция с народом» они устроили давку и попытались растолкать силовиков, чтобы зайти внутрь Верховной рады, но сделать этого не удалось.
После этого часть протестующих отошла на улицу Грушевского и перекрыла проезжую часть.
Политолог Владимир Корнилов в своем блоге связывает происходящее сегодня под парламентом с отставкой министра внутренних дел Арсена Авакова, о которой стало известно накануне.
«Аваков сразу же начал свою игру», – пишет эксперт.
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