Аваков назвал ошибку, за которую до сих пор расплачивается Порошенко

21.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Из бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, заложившего основу под рост тарифов, курса доллара и задолженности страны перед кредиторами, лепят героя, чья деятельность дала толчок к «росту экономики».

Об этом, в частности, в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил соратник Яценюка по партии, глава МВД Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам министра, отставка Яценюка стала ошибкой, за которую до сих пор платит президент.

«Мы тогда ошиблись, мы поддались этому давлению. Это была величайшая ошибка. Сначала Порошенко – он за нее платит до сих пор, за эту ошибку, потом наша ошибка. Мы посчитали, что под таким давлением нельзя дальше работать, хотя именно тот период и то правительство заложило все фундаментальные решения, которые нам позволяют сейчас двигаться вверх по макропоказателям. Я тоже был тогда под давлением, я согласился с тем, когда Арсений сказал, что он будет уходить.

Потом себя за это ругал, но не желаю никому быть под тем давлением, под которым он тогда находился. Это несправедливое давление, он этого не заслужил. Когда я сейчас смотрю на эти социологические рейтинги, у меня большие претензии к людям, что они мало думают.

Подумать надо о сути вещей, кто что делал реально. На что потратил Яценюк свой рейтинг? Он сделал фундаментально неправильные в сознании обычного гражданина вещи, которые для здоровья страны были полезны. На это он потратил свой рейтинг. Но, надеюсь, что какое-то время пройдет и он будет востребован», – заявил Аваков.