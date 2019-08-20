20.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Аваков не против поработать на Зеленского

Действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков хочет сохранить за собой должность в новом Кабинете министров.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко, которого считают близким соратником Авакова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Геращенко, Аваков планирует остаться министром, но все зависит от позиции президента Владимира Зеленского.

«Если президент Владимир Зеленский и премьер-министр будущий, фамилию которого мы еще не знаем, предложат Арсену Авакову работать в Кабинете министров Украины, то я думаю, что он с таким предложением согласится, ввиду того, что у него есть, что продолжить из тех реформ, которые были начаты за последние пять лет. Но на сегодняшний момент, когда мы имеем монобольшинство партии «Слуга народа» и президент Зеленский имеет свою точку зрения, может быть так, как решит президент Зеленский… Арсен Аваков может как продолжить работу в Кабинете министров, так и не продолжить, увидим это в ближайшие две недели», – заявил Геращенко.

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