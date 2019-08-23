23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Спецслужбы, Украина
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Аваков обьявил о масштабных чистках в руководстве МВД Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков решил уволить руководителей Нацполиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Поручение на подготовку соответствующих представлений он дал главе Нацполиции Сергею Князеву во время заседания коллегии МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Учитывая совокупность допущенных недостатков в организации работы по противодействию преступности, есть существенные нарекания к руководителям следующих главных управлений: Львовской, Закарпатской, Запорожской, Житомирской областей. Я готов принять кадровые решения по этим указанным руководителям, господин министр”, – доложил Князев в ответ на вопрос Авакова относительно областей, где есть плохие показатели и нарекания на работу, “чтобы сделать выводы”.

В ответ Аваков отметил: “…Я считаю, что здесь должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу, я думаю, что я ожидаю от вас, Сергей Николаевич, соответствующих представлений до конца сегодняшнего дня и предложений по кадровому составу по этим областям”.

“По завершению коллегии я безотлагательно предоставлю соответствующие распорядительные документы, и занесем к вам в офис”, – отметил Князев.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область призвал уволить руководителя полиции области и руководителей райотделов полиции, а также главу СБУ в области.

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