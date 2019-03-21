Аваков объявил себя нациком и придумал отдельный русский язык

21.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает себя русскоязычным украинским националистом.

«Я так для себя формулирую, что я – русскоязычный украинский националист. Такую дефиницию применяю», – сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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«Я патриот Украины, но искренне не считаю, что патриотизм заключается в том, чтобы устраивать языковые люстрации, соревнования и так далее. Патриотизм заключается совсем в другом. Ни одна страна мира не является успешной – там, где есть такое монопольное давление.

Чем естественнее будет идти ситуация с уважением к украинскому языку, тем будет быстрее достигнута цель. Как только мы переходим грань и начинаем форсировать, это в человеке вызывает протест.

И мы должны уважать всех наших граждан, которые привыкли мыслить, читать на русском языке. Я называю его слобожанским русским. Потому что харьковский русский отличается от московского русского. В любой стране мира вы увидите, что он говорит по-русски, но не по-московски.

Исходя из этого, я считаю, что 20-30 лет – хороший срок, чтобы мы эту проблему вообще забыли. И всякие потуги ултранационалистов, которые пытаются этот вопрос форсировать, – мне неприятны», – сказал Аваков, не уточнив, кого он считает «ультранационалистами», ведь и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко также декларируют поддержку дальнейшей насильственной украинизации и вытеснения русского языка.

Аваков добавил, что статус министра обязывает его выступать на украинском.

«Есть государственный закон, когда государственные люди должны на официальных мероприятиях говорить на державной мове, поэтому я на заседаниях Кабмина или Верховной Рады говорю на украинском. В быту, как правило, – по-русски. Подчиненные общаются, кто как хочет, – кому удобнее на украинском, кому на русском», – сообщил глава МВД.