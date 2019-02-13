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13.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Аваков оказался слабаком не только в украинском языке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков без контроля над судом и прокуратурой теряет позиции и влияние на правоохранительные органы.

Об этом в студии телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время выступления Авакова на стене висел плакат, где были указаны английские или российские каналы, которые транслировали конференцию и делали это на русском языке. А ведь известно, что Аваков не владеет украинским языком”, – отметил политик.

“Правоохранительные органы на Украине поделили на две части – это полицаи и полиция. Полиция начала трезво смотреть на политическую обстановку, а вот Аваков – это полицай. Почему сейчас такая реакция на полицейского, который кричал: «Ложись, бандера»? Потому что Аваков проиграл! Ведь без прокуратуры и суда он никто! И когда прокуратура задержала этого полицейского, остальные уже не будут выполнять приказы Авакова», – заявил Олейник.

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