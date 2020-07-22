Аваков оправдывается за «шизофренические бредни» на своей странице

22.07.2020, Николаев, Юрий Коваленко

Украинские силовики не были в восторге от поведения президента Украины Владимира Зеленского, согласившегося на выполнение требований террориста, захватившего вчера автобус с заложниками в Луцке.

Об этом во время брифинга в ходе рабочего визита в Николаев заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, что вчера происходило, происходило на протяжении практически одиннадцати часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы вам давали увидеть или те, которые мы могли услышать из сообщений прессы.

Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что оружие оставил. И его встречает переговорная группа в лице трех человек, после чего, когда мы его зафиксировали в наручниках, подъезжает группа Службы безопасности, потому что остальные люди находились еще в автобусе, и мы не могли до конца уверенно предполагать, нет ли у него сторонников, в том числе и в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог подвергаться взрыву, и поэтому Служба безопасности приняла решение сыграть по правилам полностью», – заявил Аваков.

Он подчеркнул, что такие правила могут кому-то показаться «излишними», но действовать якобы надо было только так.

«Я думаю, что главное, что вы должны отметить со вчерашнего дня, – те решения, которые были приняты, не были простыми. Но то, что взял на себя Зеленский, – он взял на себя приоритет сохранения человеческих жизней. То есть нулевой риск для каждого заложника и в том числе, с высокой гуманностью и к этому неадекватному человеку, в том числе», – объяснил министр.

«Именно это произошло вчера. Не могу сказать, что все правоохранительные органы, все силовики были в восторге от такого сценария. Но для того и работает система баланса, когда у тебя есть «бьющая рука» и есть голова, которая принимает решения. И когда все это находится в балансе, мы получаем такой неплохой результат.

А то, что на несколько минут, на его сайте или, как он потребовал, чтобы я разблокировал комментарии у себя на фейсбук-странице, и он туда сразу бахнул свои шизофренические бредни, повисело несколько минут, и слава богу! Потому что люди все остались довольны, живы и просто шокированы», – добавил Аваков.