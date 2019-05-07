Аваков осудил антисемитизм, а посланец Госдепа назвал Украину раем для евреев

07.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу со специальным посланником Государственного департамента США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Эланом Карром, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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“Сохранение межрелигиозного консенсуса и межнационального согласия в украинском обществе остается приоритетом для Министерства внутренних дел. Любые проявления нетерпимости, расизма, антисемитизма, национальной и религиозной вражды в нынешней непростой для Украины время следует рассматривать как сознательную вражескую провокацию, направленную против цивилизованного гражданского общества, национальную консолидацию и единства нашего государства”, – сказал Арсен Аваков.

Он заверил, что Нацполиция будет решительно реагировать на любые попытки подрыва межнационального мира и общественного доверия, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя уверенно и защищено.

“В течение прошлого года в Украине не случилось ни одного нападения на почве антисемитизма”, – добавил глава МВД.

В свою очередь Элан Карр отметил деятельность МВД на пути преодоления проявлений антисемитизма в Украине и заверил в поддержке со стороны Государственного департамента США.

“Украина – это дружественное место для евреев. Факт того, что у вас отсутствует насилие на почве антисемитизма меня поражает”, – добавил специальный посланник Государственного департамента США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом.

Кроме того, спецпосланник США по вопросам борьбы с антисемитизмом планирует встретиться с избранным президентом Владимиром Зеленским.

В то же время, ряд еврейских активистов, в частности, директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский приводят совершенно иную статистику по проявлениям антисемитизма на Украине, противоречащую как зачявлениям главы МВД, так и оптимизму спецпосланника Госдепа.