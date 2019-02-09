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Аваков открыто попёр против Порошенко
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Около 40 украинских националистов было задержано при попытке штурма отделения милиции в Киеве, куда были доставлены представители группировки С14, устроившие провокацию в интересах Петра Порошенко против Юлии Тимошенко на ее предвыборном митинге на Подоле в центре украинской столицы.
«Задерживаем молодежь на Подоле…Попытка штурма отделения полиции… Результат при «освобождении» 15 патриотов — полиция задерживает 40 «освободителей». При них — ножи, пистолеты, газ, кастеты… Трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз», – сообщил в Facebook глава Нацполиции Сергей Князев.
МВД заявило о возбуждении против националистов уголовных дел по статьям применение насилия против правоохранителей, захват государственных учреждений и хулиганство.
Напомним, что представители С14, считающиеся подконтрольными СБУ, на митинге Тимошенко растянули баннер с напоминанием об убийстве в Херсоне «свидомой» активистки Екатерины Гандзюк. В причастности к ее гибели подозревается местный однопартиец Тимошенко. Полиция задержала националистов, в ответ в С14 заявили, что глава МВД Арсен Аваков перешел на сторону Тимошенко.
Интересно, что генпрокуратура Украины, возглавляемая кумом президента Юрием Луценко, уже заявила о возбуждении уголовного дела против сотрудников МВД.
«9 февраля 2019 года около 17 часов по адресу: г. Киев, ул. Хорива, 20, возле здания Подольского управления работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим», – сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.
Метки: Арсен Аваков, Выборы президента Украины, Порошенко, С14, Юлия Тимошенко, Юрий Луценко
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