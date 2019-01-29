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29.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Аваков отрепетировал окружение банды Порошенко

Сегодняшний предвыборный съезд Петра Порошенко можно рассматривать и как репетицию проведения государственного переворота силами Нацгвардии, подчиняющейся давнему сопернику президента – главе МВД Украины Арсену Авакову.

Об этом, комментируя снимки со съезда в Киеве, рассуждает в своем блоге политолог Олег Хавич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выдвижение Порошенко на второй срок прошло в окружении нескольких сотен военнослужащих Национальной гвардии. Думаю, это учения: следующий форум сторонников Порошенко пройдёт на стадионе, а дальше – всё как в Чили», – прокомментировал Хавич.

Напомним, что в 1973 году в Чили произошел военный переворот. Режим генерала Аугусто Пиночета на два месяца превратил Национальный стадион в тюрьму для арестованных по подозрению в симпатиях к прежнему президенту Сальвадору Альенде. В заключении здесь побывало несколько десятков тысяч человек, во время пыток и расстрелов погибли тысячи человек.

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