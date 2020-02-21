Аваков отжимает власть у Зеленского

21.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Активность, которую демонстрирует в последнее время Арсен Аваков как внутри Украины, так и на международных площадках, преследует цель позиционирования себя как более успешного и влиятельного политика, нежели слабый Владимир Зеленский, не способный обеспечивать реализацию достигнутых договоренностей.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил украинский политолог Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что Аваков наделён серьезным влиянием, будучи вхожим в узкий круг нового украинского олигархата и имея близкие связи с криминальными кругами.

«Фактически не первый раз при Зеленском он предлагает себя международным партнерам на роль будущего потенциального генерал-губернатора Востока Украины, – добавил украинский политолог. – После Мюнхенской конференции все партнеры, включая спокойную Меркель и импульсивного Макрона, поняли, что Путин был прав, когда говорил, что Зеленский не выполнит те вещи (выполнение Минских соглашений – ред.), которые ему… предложили выполнять. Аваков предлагает себя на роль человека, который, если его фамилию записать в ответственные исполнители, мог бы исполнить».

Ранее в эфире одного из украинских телеканалов Арсен Аваков заявлял, что республики Донбасса должны разрешить реализовать у себя «хорватский сценарий».