Аваков озвучил детали плана по захвату ЛДНР

05.11.2021 14:37 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна быть готова занять территории ЛДНР в случае, если с президентом России что-то случится или в стране начнутся деструктивные процессы.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Авакова, главное для Украины – закрепиться в неподконтрольных территориях, а дальше, спустя годы, она справится с «сепаратистами».

«Мы должны знать и быть готовыми, что если происходят какие-то события – вдруг, Путин помер, а мы не готовы, вдруг что-то в России начинает происходить, какой-то событийный ряд, который позволит нам максимально бескровно, давлением, забрать свои территории, а мы не готовы. Вот эти все вещи должны быть проговорены, положены в папку с грифами «Сов.секретно». И будет понимание, что если происходит какое-то событие вдруг, или вдруг в Донецке поднимается восстание людей, которые уже не могут жить по тем правилам, и мы должны как-то в это вмешиваться, эти все военные должны посчитать», – сказал Аваков.

«Я именно это имел в виду, что пусть военные делают свою работу – военные, полицейские и так дальше, а политики пытаются все-таки договориться по-хорошему. Я, когда был министром, у меня был такой план. Мы проводили учения и мы собирали – вдруг завтра договоримся и второй вариант – вдруг они согласятся на эксперимент, который мы предлагаем по двум-трем территориям. Кто что делает, до фамилий мы понимали, что будет заходить, как себя вести, как мы будем осуществлять всю эту ситуацию, как мы за ручку заведем представителя министерства юстиции, избирательные комиссии, чтобы это все произвести», – отметил экс-министр.

«У меня же иллюзий нет – на этих территориях победят не представители Киева или центральной Украины, победят их местные сепары, которым они доверяют. Меня устраивает это, это будет процедура в рамках закона Украины, когда они придут в украинское законодательное поле. Дальше пройдут годы и мы с этим справимся, будет меняться ситуация», – заявил Аваков.