14.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Статистика, Украина

Аваков подсчитал погибших на Донбассе с начала войны боевиков националистических батальонов


На Украине с начала войны на Донбассе погибли 232 боевика-добровольца, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook.

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Еще 799 добровольцев, по данным Авакова, были ранены.

Как известно, сегодня, 14 марта, на Украине отмечают так называемый “день добровольца” – в честь националистических боевиков, отправившихся весной-в начале лета 2014 года усмирять Донбасс в составе добровольческих батальонов, многие из которых снискали себе потом дурную криминальную славу. Соответствующее постановление Верховная Рада приняла на заседании 17 января 2017 года.

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