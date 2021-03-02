Аваков подтвердил, что его место – «командовать концлагерем»

02.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не должна подавать воду в Крым, пока он находится не под ее контролем.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы МВД, никаких международных обязательств по обеспечению водой полуострова у Украины нет.

«Война за Крым и за воду. Смотрите – Украина справлялась с этой ситуацией 23 года. Сейчас 30-й год независимости, 23 года мы поставляли воду в Крым. 80% воды в Крыму поставлялось Украиной по каналу для нужд населения и для всего остального. Это гигантская работа инженерная, затратная и так далее.

Сейчас это не так, и у меня вопрос: а что, мы должны поставлять воду для контингента российских войск и развернутых ракет там? Мы какую-то несем за это ответственность? Может, есть международные обязательства Украины какие-то в этом вопросе? Не должна Украина поставлять воду в Крым до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины – это мое твердое убеждение», – заявил Аваков.

Его слова раскритиковала официальные представитель МИД России Мария Захарова. В своем блоге она подчеркнула, что Авакову не место в МВД.

«Этому человеку только концлагерем командовать», – считает Захарова.