Аваков поехал в Италию – защищать в суде украинского убийцу итальянских репортеров

17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в итальянский город Павиа для участия в суде над бывшим украинским военнослужащим Виталием Маркивом по делу об убийстве им фотожурналиста из Италии и его российского переводчика в ходе боевых действий в Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба МВД.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Маркива арестовали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика из РФ Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году.

«Аваков будет присутствовать в зале суда для того, чтобы выразить поддержку нашему военнослужащему и предоставить все необходимые доказательства его невиновности», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в суде дадут показания исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Николай Балан и четверо сослуживцев Маркива.

По версии обвинения, обстрел машины, в которой находились Миронов и Роккелли, был произведен преднамеренно. Автомобиль сначала обстреляли из автоматического оружия, а потом накрыли минометным огнем. В результате обстрела итальянский журналист получил осколочные ранения головы и тела. Маркива задержали на основе показаний выжившего при обстреле французского фотожурналиста Уильяма Рогелона.

Истцами на суде выступят не только семья Роккелли, но Национальная федерация итальянской прессы и Ассоциация журналистов Ломбардии. Интересы организаций представляет адвокат и бывший мэр Милана Джулиано Пизапиа.