Аваков показал зубы, и это – только начало

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Столкновения с полицией боевиков «Национального корпуса» во время попыток на минувших выходных прорваться к администрации президента в Киеве и на сцену предвыборного митинга Петра Порошенко – сбой первоначального плана главы МВД Арсена Авакова.

Такое мнение на своем YouTube-канале высказал депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, недавно покинувший ряды Блока Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лещенко считает, что за штурмом боевиков стоит Аваков, однако произошел «эффект исполнителя», поскольку драка с полицией не входила в первоначальные планы министра.

«Эта история очень загадочная, потому что, с одной стороны, «Национальный корпус» очень близок к министру внутренних дел Арсену Авакову, с другой стороны сам Аваков выступил и впервые за несколько месяцев написал пост у себя в Фейсбуке, где сказал, что любому гневу есть разумные границы… Я думаю, что, на самом деле, случился эксцесс исполнителей.

Аваков сейчас находится под огнем, от него пытается избавиться перед выборами президента действующий глава государства, потому что он не лоялен к Порошенко, и понятно, что Порошенко для переизбрания нужен свой министр внутренних дел.

Вспомните, в 2004 году, когда Янукович пытался сфальсифицировать выборы, и у него был близкий к нему Белоконь, все равно очень непросто было провернуть все фальсификации.

Сейчас, когда у Порошенко нет своего министра, ему нужно избавиться от Авакова. Всю прошлую неделю были наезды на Авакова, был иск в суд по поводу его фактического отстранения с должности министра в связи с незнанием украинского языка.

Потом Аваков обнаружил прослушку возле офиса Зеленского и тут же прилетела ответка от СБУ, то есть, открыли дело против Авакова за якобы разглашение данных негласных следственных действий, а СБУ утверждает, что следило не за Зеленским, а за каким-то государственным изменником, которого они не называют.

И третье: после этого, как я понимаю, Аваков пошел в атаку. События под Администрацией президента – это ответ Авакова на наезды, которые происходили на него в течение нескольких дней.

«Национальный корпус» исторически близок к Авакову, и то, как синхронно – сначала в Киеве, а потом в Черкассах, произошли эти события, указывает на организованный характер, то есть был центр, который это координировал», – пояснил Лещенко.

При этом столкновения активистов с полицией нардеп объяснил тем, что националисты в ходе протестной акции частично вышли из под контроля.

«Беспорядки – это эксцесс исполнителей, то есть указание было создавать картинку, а потом горячая кровь и, возможно, подготовленные люди начали выводить ситуацию за рамки дозволенного. Таким образом, были нанесены телесные повреждения сотрудникам полиции…

Но, я думаю, что любой анализ показывает, что Аваков это сделал, чтобы показать Порошенко его место, что он не имеет права создавать проблемы и убирать с должности министра внутренних дел. Эта ситуация – только начало, Аваков показал зубы, и у него есть еще арсенал, с помощью которого он эти зубы может продолжить показывать», – резюмировал Лещенко.