Выборы
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21.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Донбасс, Политика, США, Украина
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Аваков похвастался, что получил поддержку от США

В Госдепе США одобрили план главы Арсена Авакова, предусматривающий «деоккупацию Донбасса».

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр подчеркнул, что недавно ездил в США с двумя темами – заявить об обеспечении честных выборов на Украине и представить свой «план по деоккупации».

«Это был визит, посвященный двум компонентам – большой фундаментальный ивент в Институте мира, где было порядка 16 послов, разных самых, американцев, представители Госдепа, Курт Волкер, многие очень эксперты. Мы очень профессионально говорили сначала в открытой части, а потом в закрытой о процессе деоккупации, о плане и так далее. И такой план есть. Он есть в открытой части теоретический и он есть в этом министерстве до деталей прописанный при определенных политических условиях, кто что делает и куда идет”, – сказал Аваков.

Он также сообщил, что американских коллег очень интересовали украинские выборы.

“Прежде всего, с точки зрения рисков со стороны России, – добавил министр. – Если выборы у нас нечестные, у нас тут сразу начинается конфликт, то естественно, Россия сильная, мы слабые и так уже было в 14-м году, мы это помним. И да, они обращали внимание на особые функции, которые министерство должно выполнять. И да, я им предложил ту модель, которую мы декларируем – равноудаленность и равные условия независимо от степени провластности и оппозиционности. Конечно, цивилизованные люди в Госдепе это поддержали».

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