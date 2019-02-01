Аваков похвастался, что в Донбассе «беркутовцы» умирают за Украину

01.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Многие сотрудники милиции, противостоящие майданщикам в 2013 – 2014 годах, продолжают служить режиму, захватившему власть после государственного переворота.

Об этом в интервью интернет-изданию “Левый берег” заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание поинтересовалось, почему не происходит “очищение полиции”, обратив внимание, что бывшие сотрудники спецподразделения “Беркут” продолжают служить в органах МВД.

В свою очередь министр сказал, что из органов МВД уволено 56 процентов прежнего состава.

“Тем не менее, 185 экс-беркутовцев служат в киевских полках полиции особого назначения”, – отметили журналисты.

“А, пользуясь вашей фразеологией, знаете сколько «беркутовцев» погибли на фронте? Увы – почти два десятка ребят. Не надо клеить огульные ярлыки на невиновных ребят. Это подло. Вина-факты-ответственность. Иного я не приемлю!”, – возразил Аваков.