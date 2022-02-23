Аваков похвастался картиной, где русские изображены в виде жуков

Новости Украины

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков похвалился подаренной ему картиной, где русские изображены в виде колорадских жуков (именно так их представляла украинская пропаганда в 2014 году после трагедии в Одессе, публикуя картинки с горящими «колорадами»).

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«Украинский художник и блогер Сергей Поярков наконец-то реализовал свой эскиз в большую работу. И как-то угадал с моментом под настроение. Есть разные россияне.. есть такие, как Ахеджакова и Дудь и, уверен, миллионы других .. а есть – как те, из паноптикума – те, которые принимали решения о вводе войск в Украину. Мы, украинцы, на своей земле и ориентированы в будущее, которое у нас точно будет так, как мы решим, а не старый маразматик-исторический лектор из своего кремлевского бункера», – бахвалится Аваков.

Экономист Александр Дудчак считает, что Аваков хвалится сомнительным «произведением искусства».

«Да, к Пояркову в самый раз можно в компанию добавить Ахеджакову – яркий пример т.н. «русской интеллигенции» в трактовке Достоевского (да и Ленина тоже), и фрика Дудя, лишенного совести и чести. Ему бы нарисовать автопортрет в виде глиста, гордящегося местом своего рождения и жизни. Хотя, родился он и вырос совсем в другом месте, но сделал всё для того, чтобы оно превратилось именно то, откуда глисты могут посмотреть на большой мир», – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».