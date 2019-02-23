Аваков: Полномочия президента в ближайшее время будут ограничены

23.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Главное, что волнует Запад на президентских выборах на Украине, – свести к нулю влияние на них России.

Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад будет работать с тем, кто победит. Их, думаю, волнует, чтобы русские не вмешивались, чтобы это была честная борьба, и победитель был легитимен. Дипломаты не берутся нас склонять к чему-либо. Хотя, допускаю, для многих из них Порошенко — комфортнее и понятнее. При всех нюансах. Но и Тимошенко им понятна. Зеленский? Да, они и с Зеленским будут работать», – сказал Аваков.

При этом он полагает, что приход к власти Юлии Тимошенко или Владимира Зеленского на практике обернется трансформацией в парламентскую республику, где президент уже не будет обладать такими полномочиями.

«В глазах многих Зеленский — президент, которому не будут свойственны те функции, которые взял на себя Порошенко. Считаю, если Зеленский победит на выборах, процесс перехода к парламентской республике будет ускорен. Это же декларирует и Тимошенко. Даже этот парламент, на мой взгляд, готов поддержать парламентскую республику. Парламентаризм — комфортнее для всех. В ближайшие пять лет, на мой взгляд, он — почти неизбежная конструкция», – сказал Аваков.