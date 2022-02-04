Аваков пообещал жене отмену российской угрозы к 8 марта

04.02.2022  20:40 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Оппозиция должна сплотиться и поддержать украинскую власть в оппонировании возможному нападению Путина.

Об этом в интервью на канале «Украина 24» заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оппозиция должна сплотиться и поддержать украинскую власть в оппонировании возможному нападению Путина. Об этом...

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«Сейчас я против любых политических изменений, в этот момент времени. Потому что в этот момент времени никуда не ушла военная угроза со стороны Российской Федерации. В этот момент времени вся оппозиция должна консолидировать свои усилия на то, чтобы поддержать власть, как бы это странно ни звучало, в оппонировании возможному нападению Путина», – призвал он.

«Мы живем вроде как в этой ситуации 8 лет последние, но вот в этот момент времени, особенно когда западный мир сплотился и пытается нам помочь, при всех антипатиях, которые существуют между оппозицией и властью, нельзя быть в оппозиции к безопасности государства. Именно поэтому я думаю, что о досрочных выборах надо говорить все таки позже.

Я думаю, что военный кризис, эта эскалация завершится в ближайшее время. Мне бы очень хотелось этого. Я говорю жене – к восьмому марта, надеюсь, все будет хорошо. Хорошо не будет, будет терпимо. И никуда не денутся политические процессы. Хочу я не хочу, или вы хотите – не хотите, они никуда не денутся», – рассуждал Аваков.

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